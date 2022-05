Islamitisch centrum Barmhartigheid houdt opendeurdag: "Zo leren mensen ons beter kennen”

De gasten werden verwelkomd met hapjes en drankjes, er was kinderanimatie zoals grime en henna-tatoeages en vrijwilligers hielden ook een tentoonstelling die de historiek van het centrum schetste. “Het centrum Barmhartigheid vzw werd al in 2006 opgericht, maar het gebouw werd pas in 2009 aangekocht", vertellen vrijwilligers Ikran Oualdoe en Younes Boudrissa. “Toen was het nog geen moskee, want de nodige vergunning moesten eerst nog worden verworven en er moesten nog verbouwingswerken gebeuren, want het gebouw was niet gebruiksklaar. Pas in 2019 kon het in gebruik worden genomen, maar kort nadien kwam de coronacrisis. Daardoor draait het centrum pas sinds eind 2021 op volle capaciteit.”

De voorbije jaren nam de vzw wel al deel aan verschillende evenementen en organiseerde ze zelf ook activiteiten. “De dialoogavonden komen bijvoorbeeld elk jaar terug en we nemen ook telkens deel aan ‘Ninomundo’. In 2018 hebben we ook een Ramadan iftar in de vroegere Sint-Theresiakerk gehouden. Door corona lagen onze activiteiten een hele tijd bijna stil, al hebben we tijdens die periode wel mondmaskers gemaakt en uitgedeeld. In het gebouw zijn er dagelijks gebeden, maar het is de bedoeling om in de toekomst te blijven deelnemen aan evenementen en we zouden zelf ook nog graag meer eigen activiteiten te organiseren.”

Het was de eerste keer dat het centrum langs de Edingsesteenweg en Stierstraat de deuren voor iedereen openzette. “We merken dat veel mensen uit de buurt niet wisten wat er hier gebeurt en niet op de hoogte waren van waaraan de vzw heeft deelgenomen", zegt Mimoun El Hammoudi. “Daarom wilden we iedereen die geïnteresseerd was de kans geven om te weten wat hier gaande is en hoe het er hier uitziet. ‘Onbekend is onbemind’ en om dat weg te werken zijn zo'n initiatieven van groot belang. Het is ook belangrijk vanwege de polemiek die er in het verleden geweest is om mensen de kans te geven ons beter te leren kennen. De vrijwilligers hebben de handen in elkaar geslagen om deze opendeurdag en burendag te organiseren. Alles wordt trouwens gefinancierd door de lokale Marokkaanse gemeenschap, zonder ook maar enige subsidie.”

Volledig scherm Het islamitisch centrum Barmhartigheid organiseerde naar aanleiding van de Europese Dag van de Buren zondag een burenfeest en opendeurdag in Meerbeke (Ninove). © Claudia Van den Houte

