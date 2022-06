Inwoners mogen zelf mee beslissen of Outerstraat terug eenrichting wordt

Tijdens de werken op de Brakelsesteenweg werd er eenrichtingsverkeer ingevoerd in de Outerstraat. Gemeenteraadslid Ilse Malfroot (Forza Ninove) zei op de gemeenteraad verrast te zijn dat er na afloop van de werken opnieuw tweerichtingsverkeer geldt in de Outerstraat, aangezien schepen van Mobiliteit Wouter Vande Winkel (Samen-Groen) al had aangegeven voorstander te zijn om het eenrichtingsverkeer in de Outerstraat te behouden. Volgens haar is de situatie in de Outerstraat sinds het tweerichtingsverkeer terug slechter geworden. Schepen Vande Winkel verduidelijkte dat het tweerichtingsverkeer opnieuw werd ingevoerd zodat de twee verkeerssituaties met elkaar kunnen vergeleken. “De mensen zullen zich dan over de situatie kunnen uitspreken - één- of tweerichting- en ik denk dat we naar hun mening zullen luisteren.” Schepen Katie Coppens (Samen-Vooruit) vindt dat niet alleen de inwoners van de twee straten in kwestie hun mening moeten kunnen geven, maar ziet het ruimer omdat de Outerstraat een verbindingsweg is naar verschillende Ninoofse deelgemeenten.