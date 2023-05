Internationaal Trimmerstornooi bij Dender Hockey: “FC Barcelona in Ninove, wie had dat ooit gedacht?”

Livios Een snellere en goedkopere oplossing voor het klassieke zwembad in de tuin: iets voor jou? En wat bij beperkte ruimte?

Zomers genieten: dat betekent ook relaxen in en rond het zwembad. Doe je dat het liefst in alle privacy en zonder je te moeten verplaatsen? Bouwsite Livios legt uit welke stappen je nu best onderneemt om binnenkort optimaal te kunnen genieten. Ook een budgetvriendelijk(er) alternatief voor het klassieke zwembad komt hieronder aan bod.