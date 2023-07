Inschrijven voor rommelmarkt tijdens jaarmarkt

Zijn nieuwe parkeerau­to­ma­ten in strijd met taalwetge­ving? “Wellicht niet, maar we laten het voor de zekerheid nakijken”

Zijn de nieuwe parkeerautomaten, die voor de invoering van het nieuwe parkeerbeleid op 1 juli in Ninove werden geplaatst, in strijd met de taalwetgeving? Dat is althans wat oppositiepartij N-VA beweert. De partij wil klacht indienen bij zowel het Agentschap Binnenlands Bestuur als bij de Vaste Commissie voor Taaltoezicht. Schepen Alain Triest (Open Vld) vermoedt dat er geen probleem is, maar laat het voor de zekerheid onderzoeken.