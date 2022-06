Infoavond over nieuwe wetgeving rond verenigings- en vrijwilligerswerk in Liberale Kring

Haaltert Jonge beklaagde krijgt zes maanden rijverbod nadat hij dubbele van snelheid reed in bebouwde kom

J.B. een jonge student uit Haaltert stond maandag terecht in de politierechtbank na een stevige snelheidsovertreding in het centrum van Haaltert. Hij reed er met zijn Mercedes AMG met een snelheid van 100 kilometer per uur in plaats van de toegelaten 50 kilometer per uur.

13 juni