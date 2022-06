In kapel van Pollare kan je vanaf 2024 ook kamperen

“De kapel heeft nood aan een opsmurk, waaronder een nieuw plafond, een nieuwe vloer,... We waren op zoek naar geld daarvoor en kwamen terecht bij de plattelandsprojecten”, vertelt Johan Soetaert, voorzitter van de kerkfabriek Sint-Christoffel in Pollare. Om een subsidie te verkrijgen, moest de kapel wel nog op een andere manier kunnen worden benut. Zo kwam het idee om er kampeerders te laten overnachten. “Het is de bedoeling om met twee mobiele meubelkasten te werken waarin bedden komen, zodat ze kunnen opzij worden geschoven als er geen slapers zijn. We voorzien zes bedden en mogen maximaal twaalf mensen gelijktijdig te slapen leggen. De kapel is bijna 100 vierkante meter groot. We richten ons in de eerste plaats op pelgrims die de westelijke fietsroute naar Compostella nemen.”

Erediensten zullen kunnen blijven plaatsvinden in de kapel, al staan die voorlopig op een laag pitje. “De kapel wordt nu te weinig gebruikt. Het uitzicht van de kapel is momenteel dan ook niet zo fris.” Daar wil de kerkraad verandering in brengen. “We willen ook de buitenruimte meer benutten. We denken er aan een paar picknicktafels te zetten. Zo kan de buitenruimte bijvoorbeeld bij een doop gebruikt worden om de aanwezigen een drankje aan te bieden. Ook een huwelijksdienst of intieme herdenkingsdienst zijn mogelijk in de kapel, op voorwaarde dat er geen overlappingen zijn en er dan geen slapers verblijven. Dat zullen we als kerkraad goed moeten bijhouden. We willen met de dienst Toerisme ook bekijken of de kapel bijvoorbeeld een start- en aankomstpunt kan zijn van wandel- en fietstochten.”

Het project was één van de 17 Oost-Vlaamse plattelandsprojecten waarvoor de provincie Oost-Vlaanderen geld uittrekt. De kerkfabriek van Pollare ontvangt een subsidie van 25.000 euro voor het project. “We hadden vooraf berekend dat het project 37.000 euro zou kosten. 25.000 euro is dus niet genoeg, maar we hadden al voorzien om zo'n 15.000 euro zelf bij te passen.”

Soetaert hoopt het project in 2024 rond te hebben. “Vergunningen aanvragen, de functie wijzigen,... vraagt allemaal veel tijd. We moeten aan heel wat voorwaarden voldoen. We moeten zorgen voor koud en warm stromend water, een douche, een fietsenstalling met herstelpunt,...” In de zomer van 2024 zouden dan de eerste kampeerders kunnen logeren in de kapel.

Volledig scherm De kapel in Echel in Pollare (Ninove). © rv

