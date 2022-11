IN BEELD: Sinterklaas komt met stoomboot aan in Ninove

Ninove/Haaltert Terwijl grote WK-dorpen verdwijnen duiken meer kleinere WK-initiatie­ven op: Van gratis frietjes in bierstube De Wettel in Ninove tot goede doel steunen bij G-Sport Haaltert

Grote WK-dorpen krijgen weinig interesse en worden her en der afgevoerd, maar wie het graag wat kleinschaliger heeft, kan op verschillende plaatsen in onze streek terecht om gezellig samen naar de wedstrijden van de Rode Duivels te kijken. Bierstube De Wettel in Ninove toont zelfs alle WK-wedstrijden op groot scherm in zijn zaal. Als de Rode Duivels spelen, zijn er gratis frietjes. Wie voor ons land wil supporteren en tegelijk een goed doel wil steunen, kan terecht in Haaltert.

18 november