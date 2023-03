“Ik was te laat voor begrafenis van beste vriend”: beklaagde krijgt drie maanden rijverbod nadat hij met 110 per uur door bebouwde kom rijdt

De feiten speelden zich af op de Denderhoutembaan in Ninove, waar een snelheid van 50 kilometer per uur is toegelaten. De twintiger uit Ninove was op weg naar Aalst om er de begrafenis van zijn beste vriend bij de te wonen. Omdat hij te laat was vertrokken, duwde hij het gaspedaal stevig in. Niet veel later werd hij geflitst met een snelheid van 110 kilometer per uur. “Ik had de tijd verkeerd ingeschat en dreigde daarom te laat te komen voor zijn begrafenis", aldus M. “Ik ging normaal ook nog zijn familie bezoeken, maar daar ben ik niet meer geraakt.”