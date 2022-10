HUIZENJACHT. Meerbeke bij Ninove: “Perfect gelegen dorp, waar je voor 200.000 euro al een rijwoning hebt”

Voetbal Derde nationale A Voor­de-Appelterre grijpt macht na winst in beklijven­de topper tegen Overijse (3-2): “Onze beste eerste helft ooit”

De topper in derde nationale A tussen de nummer twee Voorde-Appelterre en leider Tempo Overijse werd er eentje om duimen en vingers van af te likken. De fusieclub liep in de eerste helft tot 2-0 uit, maar de bezoekers knokten zich terug in de match en leken lange tijd op weg naar een gelijkspel. Tot Senne Machtelinckx in minuut 94 de 3-2 op het bord zette. Na afloop ging de poppen tussen enkele spelers van Overijse en de thuisaanhang aan het dansen.

16 oktober