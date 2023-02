Honden worden allerlaatste zwemmers De Kleine Dender vooraleer zwembad achttien maanden sluit voor grote renovatie

Zoals bekend krijgt zwembad De Kleine Dender een grondige renovatie die 18 maanden zal duren. Op maandag 6 maart opent de Kleine Dender een laatste keer de deuren voor de grote renovatie. Tot 16 uur kunnen zwemmers er nog terecht, vanaf 16.15 uur nemen honden het over. Zij mogen namelijk als allerlaatste in het zwembad duiken. “Dit wordt een uniek event”, zegt schepen van SportMarc Torrekens (Open Vld). “Het is niet gebruikelijk om honden toe te laten in een binnenbad vanwege de hygiëne en de waterkwaliteit. Maar omdat dit de laatste openingsdag van het zwembad is en het water daarna wegloopt, krijgen viervoeters toch de kans om te zwemmen. Zo zorgen we voor een ludieke afsluiter, voorleer de deuren voor anderhalf jaar dicht gaan.” Om veiligheidsredenen worden maximaal 10 honden per half uur toegelaten. Inschrijven voor één van de blokken is daarom verplicht en kan vanaf 1 maart via de website van de stad of aan de balie van het zwembad.