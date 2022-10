Honden en baasjes zorgen voor vertier tijdens ludieke hondenkoers op Werelddierendag in Appelterre

De hondenkoers is een vaste traditie tijdens de kermis en vindt plaats op een gesloten parcours in de Wilderstraat, aan de kruising met de Hellestraat. De koers is eerder ludiek en net zoals de voorbije jaren liepen sommige honden de verkeerde richting uit, tot jolijt van de toeschouwers, ondanks dat hun baasjes hen vanaf de middenlijn mogen toeroepen en begeleiden. Er namen dit jaar in totaal 49 honden deel aan de koers. “Dat is iets meer dan vorig jaar”, vertelt Jurgen Van Vreckem, één van de organisatoren. “Er is ook heel wat volk. We hebben dan ook terug geluk met het weer.”