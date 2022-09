Hoge energiefacturen ook onhoudbaar voor wellness en schoonheidssalons: “Hopen dat kleine besparingen toch verschil zullen maken”

voetbal Eerste nationale Alan Haydock trekt met Ninove strijdvaar­dig naar kopploeg Winkel Sport: “Ons plan is klaar”

Met een zes op twaalf heeft promovendus VK Ninove zijn start in eerste nationale niet gemist. Toch zat er nog meer in voor de jongens van coach Alan Haydock. Komend weekend wacht de lastige verplaatsing naar kopploeg Winkel Sport dat met een tien op twaalf dit seizoen nog niet verloor . De Ninovieters zullen het in die match zonder Brian Marmitte moeten stellen. Hij liep op training een zwaar kruisbandletsel op en kan een kruis maken over zijn seizoen.

15 september