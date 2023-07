“Hij Belgisch kampioen en ik zilver, zou dat niet mooi zijn?”: belleman Hans zag zoon Tim één jaar geleden in zijn voetsporen treden

Anderstali­gen oefenen Nederlands tijdens taalkampen in TARL-gemeenten

In Ternat, Affligem, Roosdaal en Liedekerke organiseren de gemeenten, met de steun van de provincie Vlaams-Brabant, in de zomervakantie vier taalkampen voor kinderen van 5 tot 12 jaar. De bedoeling is om kinderen die thuis weinig of geen Nederlands spreken ook in de zomervakantie kansen te bieden om het Nederlands op een laagdrempelige manier te gebruiken.