Heraanleg stationsomgeving laat nog steeds op zich wachten: N-VA dringt aan op duidelijkheid

Volgens schepen van Mobiliteit Wouter Vande Winkel (Samen-Groen) is er wel degelijk een visie. “We zijn bijna klaar met het voorbereidend werk. In oktober is er een mobiliteitsstudie besteld om de verkeersstromen in kaart te brengen. We zijn bijvoorbeeld vragende partij om alle bussen te centraliseren aan het station. We denken ook aan een heroriëntatie van de ingang van de parking van het station naar de Astridlaan in plaats van aan het stationsgebouw zelf. We hopen ook de bussen in de toekomst via de Mallaardstraat naar het station te laten rijden in plaats van via de Dreefstraat, waar ze veel schoolgaande jeugd passeren. We hebben ook nog altijd het idee voor meersgezinswoningen en een winkel aan het station. Als we met zo’n ontwikkeling voor een nieuw stationsgebouw zouden kunnen zorgen, zou dat een mooie zaak zijn. We hopen om nog voor de zomer met de NMBS en De Lijn aan tafel te kunnen zitten. We hopen dat ze meestappen in het project. Anders doen we het alleen.”