Hartencollege zet groene school in de kijker met flyer die na het lezen de grond in mag

“Uitstappen met onze leerlingen, vogels die eieren leggen in onze tuin, mooie werkjes van onze kinderen, … er valt heel wat te beleven in onze school, maar we komen er te weinig mee naar buiten”, bekent directeur Karel Lobijn. “Tijd dus om daar verandering in te brengen. Daarom gaan we volop inzetten op Facebook en Instagram. Zo weten onze ouders nog beter wat er leeft in onze school, en ook grootouders en afgestudeerden kunnen ons op de voet volgen. Zo nu en dan zullen we ook eens terugblikken op de tijd van toen, want in de 180 jaar dat onze school bestaat, zijn er wel wat foto’s gemaakt. Deze zomervakantie posten we trouwens elke week één quizvraag over onze school. Een aanrader voor iedereen die hier ooit op de banken zat.”