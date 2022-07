HAP Food Festival lokt veel volk naar stadspark

Tientallen mobiele keukentjes en foodtrucks stonden opgesteld in het park. Van pizza over Hollandse vleeskroket tussen een broodje tot Thaise kipsaté en veel meer: er was voor ieder wat wils. Ook de jongsten konden hun hart ophalen op de springkastelen en op zondag kwam Bumba langs. Het food festival stond dit jaar wat verder in het stadspark opgesteld omdat vanaf zondag de opbouw van start ging voor Festiloco aan voetgangersbrug ‘t Oeverstekske. Daardoor zaten de aanwezigen nog rustiger in het groen. Heel wat mensen kwamen langs om te proeven van de ruime keuze in hapjes.