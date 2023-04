HAP Food Festival komt terug naar Ninoofs stadspark

Gouden Klassiekers Niet iedereen start in de vier heuvelklas­sie­kers: wie rijdt waar? En wie zie jij als eerste over de meet komen?

De Brabantse Pijl, de Amstel Gold Race, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik zijn traditioneel dé slotakkoorden van het klassieke wielervoorjaar. Wie komt nog waar in actie? En wie zijn dus geschikte transfers in jouw Gouden Klassiekers-ploeg? De strijd is nog niet gestreden: de juiste switch in jouw team kan je alsnog de hoofdprijs van 7.000 euro opleveren.