Hans Kuys is nieuwe voorzitter raad van bestuur Schoonderhage vzw

Schoonderhage is een vzw die zorg en ondersteuning op maat biedt voor volwassen personen met een mentale handicap. “Sinds 1996 ben ik bij de raad van bestuur van Schoonderhage gekomen. Ik heb vervolgens 16 jaar meegewerkt met de raad van bestuur. Nu ben ik terug. Schoonderhage heeft mij van in begin gecharmeerd als project”, zegt Hans Kuys. “Na 16 jaar zetelen in de raad van bestuur, leek het me een uitdaging om deze rol op te nemen. Ik heb 16 jaar kunnen observeren en meewerken. Nu kan ik mee aan het stuur staan en bepalender zijn. Maar ik ben wel altijd een teamspeler geweest en ga die rol ook niet boven de rol van de raad van bestuur zetten, noch mij in de plaats zetten van het dagelijks bestuur. Elk heeft zijn deel in het verhaal te schrijven en in te vullen en de cohesie tussen de raad van bestuur en het dagelijks bestuur is eveneens de taak van de voorzitter om dat te optimaliseren.”