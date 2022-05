Handelsvereniging Ninoverend en stad Ninove zetten na alle commotie samenwerking stop: “Stad zal activiteiten in binnenstad voortaan zelf moeten organiseren”

D’haeseleer eiste eerder al het ontslag van Carael en de ontbinding van de vzw, onder meer omdat de boekhouding niet volledig zou zijn. Ook nu nog spreekt hij van “statutaire, wettelijke, financiële en deontologische tekortkomingen”. “Sinds december kaart ik de gebrekkige werking van de vzw aan en stelde ik vragen naar de transparantie met betrekking tot de boekhouding van de vzw”, aldus D’haeseleer. “Na maanden stilzwijgen en een helse zoektocht naar deze boekhouding kondigde Pascal Carael met veel bombarie aan dat de boekhouding online was gezet. Bij nader inzien betrof het enkel een lijst van facturen en twee rekeninguittreksels. Van de boekhouding -voor een kleine vzw behelst dit een kas- en ontvangstenboek- was er nog steeds niets te bespeuren.”

Carael ontkent dat opnieuw. “De boekhouding is wél compleet. Er werd bewezen dat er niets verkeerd is gebeurd”, stelt hij. Wel bevestigt hij dat de samenwerking met de stad Ninove werd stopgezet. “We hebben vorige week samengezeten met de dienst Lokale Economie en de bevoegde schepen en daar werd samen beslist om de stekker eruit te trekken. Het is te zeggen: de vzw bestaat nog maar de samenwerking met de stad wordt stopgezet. Het is niet houdbaar. Het budget is op en we krijgen van de stad geen middelen meer. We zouden voor elke 50 euro die we uitgeven ook telkens drie prijsaanvragen moeten doen en daarvoor hebben we niet de middelen en de tijd. Bovendien is het moeilijk werken aangezien sommige politiekers geen respect tonen. Daarom hebben we beslist om de samenwerking met de stad te ontbinden.”

Vlucht vooruit

De werking van de vzw zou nog normaal eens op de volgende gemeenteraad zijn gekomen. D’haeseleer vindt dat Carael de vlucht vooruit neemt: “Ik betreur dat Carael deze confrontatie in alle openheid niet durft aan te gaan”, klinkt het. Hij zal op de komende gemeenteraad pleiten dat de stad de regie van de activiteiten om de Ninoofse handelaars te steunen, in eigen handen neemt. “Ik zal op de volgende gemeenteraad ook al de afschaffing van de solidariteitsbijdrage op de agenda zetten aangezien deze onlosmakelijk verbonden was met de werking van de vzw”, aldus D’haeseleer.

“De solidariteitsbijdrage afschaffen is een logisch gevolg van het stopzetten van de samenwerking”, zegt schepen van Lokale Economie Alain Triest (Open Vld). “Die was in het leven geroepen zodat de bijdragen van de handelaars via de vzw terug zouden vloeien naar de handelaars. We hadden de solidariteitsbijdrage trouwens nog nooit geïnd door de coronacrisis en zullen dat ook niet meer doen.” Hoe het nu verder moet, is nog koffiedik kijken. “De volgende evenementen, de Topdagen en de jaarmarkt, zullen door de stad zelf georganiseerd worden. Over de verdere toekomst heb ik al een scenario in mijn hoofd, maar ik zal daar pas later mee naar buiten treden. De regie zal weer in handen van de stad komen te liggen. Het is niet omdat de vzw stopt, dat alle shopping gerelateerde activiteiten zullen stoppen”, aldus Triest.

Stad moet het zelf doen

“De stad zal het nu zelf moeten doen”, zegt ook Carael. “Ze zal ook alles zelf moeten betalen. Ik hoop voor de handelaars dat alle activiteiten kunnen verdergaan. Over onze laatste activiteit, Witte Donderdag, kregen we heel wat positieve reacties van de horeca. De activiteiten die we georganiseerd hebben, waren allemaal vrij geslaagd. Ik hoop dat het lukt, want als dat niet zo is, wordt het een fiasco. Er is nu al veel leegstand in Ninove.”

Volledig scherm Het reuzenrad tijdens de eindejaarsperiode was één van de initiatieven van vzw Ninoverend. © Claudia Van den Houte