Halfoogstfeest met optredens bij ‘Den Belleman’

Meerbeke Café Gonzo krijgt tweede leven in vroeger danscafé The Victory na lange zoektocht: “Meerbeke leeft, en met een extra café nog een beetje meer”

Filip De Vriendt, de uitbater van het bekende café Gonzo, heeft na lang zoeken eindelijk een nieuwe locatie gevonden om zijn zaak verder te zetten. Het café dat vóór de sluiting in het stadscentrum was gelegen, krijgt een tweede leven in Meerbeke. Het komt in het pand waar vroeger The Victory was gevestigd, een zeer bekend danscafé.

8 augustus