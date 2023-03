Gsm-oplader veroorzaakt zware brand in woning: alle honden en katten gered

In de Leon Dauwstraat in Appelterre-Eichem bij Ninove is donderdagnamiddag een zware brand ontstaan in een woning op de bovenste verdieping. De oorzaak van de brand is mogelijk een gsm-lader die vuur heeft gevat. De woning is tijdelijk onbewoonbaar.