Grote fanfare trekt zondag dankzij twee Ninoofse dames door stadscentrum: “Inwoners na zware corona- en in huidige crisistijden hart onder de riem steken”

NinoveDe grote fanfare ‘Ninof ‘k zien a geiren’ trekt zondag voor het eerst door het Ninoofse stadscentrum. De fanfare is een initiatief van Ninovieters Lutgard De Smet en Sofie De Saedeleer. Zij bedachten het idee tijdens de coronacrisis toen ze samen in een geïmproviseerd naaiatelier mondmaskers maakten. Met de ludieke fanfare willen ze de Ninovieters een hart onder de riem steken na de zware corona- en in de huidige crisistijden.

“Het idee is ontstaan tijdens de eerste lockdown”, vertelt Sofie De Saedeleer, die samen met Lutgard De Smet voor de Ninoofse muziekacademie werkt. “Op dat ogenblik kregen we de kans alternatieve taken uit te voeren, aangezien alles dicht was. Lutgard, ik en nog een heleboel andere collega’s hebben ons toen ingezet in een geïmproviseerd naaiatelier in de Academie voor Muziek, Woord en Dans in Ninove. Hier maakten we tussen het knippen van de stoffen al eens een praatje. Van het ene gesprek kwam het andere en we belandden uiteindelijk bij het onderwerp fanfares. We hadden het er over dat het toch een fijne sfeer was toen die vroeger door de straten trokken.”

Toen de stad Ninove kort nadien haar participatieproject ‘100x100 en je telt mee’ lanceerde, dienden Lutgard en Sofie hun idee in. Ze behaalden in een mum van tijd de nodige honderd stemmen binnen de termijn van honderd dagen om het idee door de stad te laten onderzoeken op haalbaarheid. “We hadden in nog niet de helft van de dagen onze honderd stemmen.” Het voorstel voldeed aan alle voorwaarden, was budgettair haalbaar en zorgt ook voor solidariteit. Het kreeg dan ook groen licht van de stad Ninove. “Door corona is alles een beetje op de lange baan geschoven, maar nu zou het project aanstaande zondag plaatsvinden - zonder regenweer weliswaar - anders kunnen we met de instrumenten niet buiten komen. Voorlopig zijn er al een zeventigtal deelnemers.”

Ninovieters samenbrengen

Het is de bedoeling om met de ludieke fanfare de Ninovieters tijdens autovrije zondag op 18 september een symbolisch hart onder de riem te steken na de zware corona- en huidige crisistijden. “De kracht die wij in coronatijden en economische crisissen uit muziek halen, willen we overbrengen op de inwoners van Ninove. We denken dat dit een initiatief is dat ons als Ninovieters zal samenbrengen en verenigen op een simpele, maar vrolijke manier”, aldus Lutgard en Sofie. ‘Daarom bedachten we ook deze sprekende naam voor onze fanfare van één dag: ‘Ninof ‘k zien a geiren’.”

De fanfare is een samenwerking tussen de stad, de Academie voor Muziek en Dans, inwoners, lokale fanfares en muzikanten. “Ik vind het schitterend dat een zoveelste voorstel van dit participatieproject kan afgevinkt worden”, zegt schepen Henri Evenepoel (Open Vld). “Ik ben ook fier dat dit idee uitgaat van twee stadsmedewerkers uit onze muziekacademie, die hiermee blijk geven van een groter engagement dan enkel hun dagtaak op de academie. Ook merk ik bij de harmonieën de goesting om samen voor een feestelijke en muzikale ambiance te zorgen op onze drukke autoloze zondag.”

Meelopen of aanmoedigen

Naast de ingeschreven deelnemers is iedereen welkom om er op de dag zelf een vrolijke boel van te maken. Je kan zelf meelopen of de fanfare aanmoedigen langsheen het parcours. De optocht start om 13.30 uur aan wzc Klateringen. Na een half uurtje optreden, gaat de tocht verder via de Centrumlaan tot aan de Kaardeloodstraat en de Beversteeg (de nieuwe doorsteek) waar de fanfare even halthoudt. Via de Beversteeg gaat het naar de Beverstraat en via het Oudstrijdersplein en de Langemuntstraat tot op de Graanmarkt. De fanfare loopt tot het Twijnstersplein en keert terug om via de Marktstraat en de Burchtstraat te eindigen aan het toeristisch kantoor.

Volledig scherm Lutgard De Smet en Sofie De Saedeleer, de initiatiefnemers voor de fanfare ‘Ninof kzien a geiren’ © rv

