'Grote Bellemanfeesten' kunnen na drie jaar eindelijk doorgaan op 1 mei: "Had ik ze nog eens moeten afgelasten, dan stopte ik ermee”

NinoveDe ‘Grote Bellemanfeesten’, de 1 mei-feesten op de rechteroever, kunnen na drie jaar eindelijk terug doorgaan. Door de coronacrisis was al snel duidelijk dat de feesten in 2020 niet konden doorgaan, maar in 2021 had organisator Hubert Simoens alles al voorbereid toen pas enkele weken vooraf bleek dat de feesten opnieuw moesten worden uitgesteld.

De laatste editie van de Bellemanfeesten dateert van 2019. Het jaar daarop barstte de coronacrisis los. Ook vorig jaar konden de Bellemanfeesten niet doorgaan door de coronamaatregelen, al had het er toen lange tijd anders uitgezien. Er werd aanvankelijk aangekondigd dat de horeca op 1 mei opnieuw zou mogen openen, net op tijd voor de Bellemanfeesten. Organisator Hubert Simoens, uitbater van café Den Belleman, had al de nodige voorbereidingen gedaan. “De artiesten waren vastgelegd, het bier was besteld, de herbruikbare bekers lagen klaar, we hadden extra beveiliging voorzien...”, vertelde Hubert toen. Maar alles viel in duigen. Uiteindelijk mochten de terrassen pas open vanaf 8 mei, de horeca ging pas in juni volledig terug open."

De Bellemanfeesten zijn voor Hubert heel belangrijk. “Ze maken normaal mijn voorseizoen goed. Samen met onze kerstmarkt en de intocht van Sinterklaas is het ons belangrijkste evenement van het jaar.” Hij is dan ook blij dat ze eindelijk opnieuw kunnen doorgaan. “Na twee jaar inactiviteit hebben we nu toch groen licht gekregen”, vertelt Hubert nu.

Braderij en rommelmarkt

Er is een uitgebreid programma. “We starten de 1 mei-feesten al van ‘s ochtends om 9 uur met een rommelmarkt op de Denderkaai, in de Vaartweg, op de Ganzeweide en het Dr. Hemerijckxplein. Daarvoor zijn er nu al veel inschrijvingen. Met een 150-tal kraampjes zitten we zo goed als vol. Er is lang onzekerheid geweest, maar de laatste tijd liepen de inschrijvingen enorm snel. Vanaf 12 uur is er doorlopend een barbecue en om 14 uur sluit de avondmarkt en braderie aan op de Burchtdam, in de Brusselstraat en een deel van de Parklaan. Voor de avondmarkt zijn we wel nog op zoek naar kraampjes met bijvoorbeeld hoeveproducten of bloemen of planten...”

Oldtimershow en optredens

Daarnaast zijn er ook opnieuw optredens en oldtimers. “Vanaf 14 uur staan Marc Tompson en Jan Trompet, Luc en Thijs De Clus, en de VIP-showband op het podium. Dit jaar is er geen rondrit van oldtimers, maar wel een show. Op het Dr. Hemerijckxplein en in een deel van de Parklaan zullen de mooiste oldtimers te bewonderen zijn. Niet alleen personenwagens, maar ook oldtimer legerwagens, vrachtwagens, brandweerwagens... zijn welkom. De mooiste oldtimers ontvangen een prijs.”

Carnavalsgroepen en kinderanimatie

Hubert werkt ook samen met verschillende carnavalsgroepen. “Zo wordt de barbecue op de Denderkaai verzorgd door carnavalsgroep Vrieët Opt Gemak en biedt carnavalsgroep Groulek Dest onder meer warme beenhesp en Witkap aan op het Dr. Hemerijckxplein.” Ook aan de kleinsten werd gedacht. “We zorgen voor kinderanimatie. Er zal een kleine kermis zijn met enkele kermisattracties en er zullen ook twee grimestanden aanwezig zijn.” Hubert kijkt er alvast naar uit. “Nu hopen we alleen nog op goed weer.”

Geïnteresseerde standhouders kunnen zich inschrijven voor de braderie/avondmarkt via 054/32.15.85 of 0479/42.77.52. Iedereen is welkom op 1 mei en de toegang is gratis.

Volledig scherm Hubert Simoens aan zijn café Den Belleman op de Denderkaai in Ninove. © Claudia Van den Houte

