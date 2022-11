Grootste bosuitbreidingsgebied krijgt er vrijdag weer duizend bomen bij

Zoals bekend creëert Natuurpunt in de vallei van de Beverbeek van Ninove over Outer, Nederhasselt, Aspelare tot Sint-Antelinks 33 hectare nieuw bos, het grootste bosuitbreidingscomplex in Vlaanderen . Er vonden al heel wat plantacties plaats. Vrijdag steken de medewerkers van DKV Belgium en ERGO Insurance de handen uit de mouwen. Het nieuw aan te planten bos bevindt zich in Aspelare vlakbij de dorpskern van Sint-Antelinks en sluit aan bij het pittoreske geklasseerde landschap rondom Hof te Tortelboom. De voorbije twee decennia verdwenen er stukje bij beetje landschapselementen, maar DKV Belgium en ERGO Insurance werken in dit verhaal mee aan ‘Operatie Natuurherstelling’. In totaal komt daar zo vijf hectare nieuw bos bij. De twee verzekeraars nemen vrijdag alvast een halve hectare, oftewel ruimschoot duizend bomen, voor hun rekening.

“Met dit duurzame partnership op lange termijn versterken we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en onze inspanningen om bij te dragen tot het Belgische ecosysteem”, vertelt Silke Lautenschläger, CEO van DKV Belgium - ERGO Insurance. “Uiteraard willen we hiermee onze schouders zetten onder de strijd tegen de klimaatopwarming, maar minstens even belangrijk is het zaadje dat we hiermee planten in de hoofden van de mensen. Dit prachtig stuk natuur kan er mede voor zorgen dat we met z’n allen de natuur weer ontdekken en leren appreciëren.”