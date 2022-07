Groenafval vat vuur, brandweer kan snel blussen

Haaltert Veranda loopt aanzienlij­ke schade op na brand, bewoners kunnen zelf erger vermijden

In de Hoefstraat in Haaltert is zondagnamiddag een brand ontstaan in een veranda achteraan een woning. Wat de brand veroorzaakt heeft is niet duidelijk, maar de veranda heeft wel aanzienlijke schade opgelopen. Een iemand werd ook overgebracht naar het ziekenhuis voor verdere verzorging.

