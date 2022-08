Graffitiwerkjes op brug in Kloosterweg zijn start van streetartproject vanuit stad

Voorde Jongeman (20) even in levensge­vaar nadat hij in slaap valt en tegen betonnen verlich­tings­paal knalt

Op de Brakelsesteenweg in Voorde is in de nacht van dinsdag op woensdag een jongeman van 20 jaar zwaar gecrasht tegen een verlichtingspaal. De jonge bestuurder was in slaap gevallen waardoor hij de controle verloor en tegen de paal crashte.

10 augustus