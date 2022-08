Gevel oude kaaischool ziet er wel zeer groen uit: “Project is prioriteit, maar ook stad is gebonden aan wetgeving”

NinoveWie onlangs de oude kaaischool passeerde, is het wellicht al opgevallen: de vroegere school staat er wel zeer groen bij. De beplanting is zo hoog opgeschoten dat een groot deel van de gevel is verborgen. De kaaischool staat al jaren leeg en zal een nieuwe bestemming krijgen.

Ook vorig jaar was er al commotie op sociale media over de toestand van de school die al jaren aan het verkommeren is in afwachting van haar nieuwe toekomst binnen de Ingelantsite, waarbij het gebouw voor een deel wordt bewaard. Schepen van Ruimtelijke Ordening Katie Coppens (Samen/Vooruit) wijst er nogmaals op dat de school tot 2018 eigendom was van het gemeenschapsonderwijs en zich al in slechte toestand bevond voordat de stad het gebouw aankocht, maar dat de situatie elk jaar erger wordt.

Het stadsbestuur wil er woningen en horeca toelaten, maar daarvoor is er een herbestemming nodig van de grond, die nu nog bestemd is voor openbaar nut. Die procedure duurt zo’n vier à vijf jaar. “Nu al renoveren kan dus niet want we kunnen geen bouwvergunning hebben voor wonen en horeca”, aldus schepen Coppens. “Nu al delen afbreken is voorbarig als later blijkt dat die delen kunnen behouden blijven. We werken parallel. Er is een architectenbureau die een plan uitgewerkt heeft. Dat werd intussen verfijnd. Er zijn tweewekelijkse intensieve vergaderingen sinds meer dan een jaar. Het jaar voordien waren er twee workshops voor participatie door de burger over de basisprincipes.”

“Dit project is de eerste prioriteit van het stadsbestuur maar ook de stad is aan wetgeving en regelgeving gebonden. In november 2021 werd op de gemeenteraad de ontwerper van de tuin aan de Dender naast de Kaaischool aangesteld. Dit ontwerp is klaar eind 2022, samen met ontwerp van de kaaischool.”

Volledig scherm De gevel van de oude kaaischool staat er zeer groen bij. © Claudia Van den Houte

Volledig scherm De gevel van de oude kaaischool staat er zeer groen bij. © Claudia Van den Houte

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.