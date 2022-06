Gemeenteraad neemt afscheid van gewezen schepen en OCMW-voorzitter Lieven Meert

Ninove Oude rijkswacht­ka­zer­ne aan Aalsterste­steen­weg wordt detentie­huis in 2025: “Zo lopen veroordeel­den in Ninove en omstreken niet langer vrijuit rond”

De overheidsdiensten van Justitie en de Regie der Gebouwen willen de oude rijkswachtkazerne aan de Aalsterstesteenweg in Ninove herinrichten tot een detentiehuis in 2025. In een detentiehuis worden kleine groepen kortgestraften opgesloten en begeleid. Het gaat om veroordeelden die nu vrij rondlopen. Op die manier kunnen gevangenisstraffen onder de drie jaar worden uitgevoerd. De stad Ninove organiseert op 6 juli een infoavond in aanwezigheid van minister van Justitie Vincent van Quickenborne.

