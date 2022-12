Gemeenteraad keurt motie goed voor betere spoorverbindingen tussen Ninove en Denderleeuw

Oppositiepartij N-VA had vorige maand de gebrekkige spoorwegverbindingen in de Denderstreek al aangekaart en diende daarover nu een motie in op de gemeenteraad. “We krijgen regelmatig klachten van treinreizigers. Zeker in de piekuren moeten reizigers bijna een uur wachten in het station van Denderleeuw op een aansluiting naar Ninove”, zegt gemeenteraadslid Karolien De Roose (N-VA). “Die klachten waren er al, maar ik heb de indruk dat het nog verslechterd is en dat de toestand dramatisch is geworden.”