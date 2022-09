'Geluksvogels' verwelkomen leerlingen De Hazelaar op eerste schooldag

Neigem Bestuurder botst tegen lantaarn­paal en eindigt in gracht

Op de Halsesteenweg in Neigem is in de nacht van vrijdag op zaterdag een bestuurder met zijn voertuig in de gracht terechtgekomen. De automobilist kon nog eigenhandig uit het voertuig stappen, maar werd wel gewond naar het ziekenhuis gevoerd.

28 augustus