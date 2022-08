‘Gelati’ keert terug: Na twee jaar restaurant Just M toveren nieuwe eigenaars zaak weer om tot tearoom

Denderstreek/Vlaamse Ardennen Van Delicioso tot Cream&Crunch: in deze 10 ijssalons in de Dender­streek en de Vlaamse Ardennen geniet jij van een verfris­send ijsje

We krijgen deze week te maken met een hittegolf, en wat kan dan beter smaken dan een lekker ijsje? Verfrissende fruitsmaken of heerlijke roomsmaken? Van Delicioso in Erpe-Mere tot Cream&Crunch in Zottegem: in deze 10 ijssalons in de Denderstreek en de Vlaamse Ardennen smul jij van een heerlijk verfrissend ijsje.

11 augustus