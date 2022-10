Gehaktballetjes met vergif in baantje naast dierenasiel: Hond kan nog op tijd worden gered

Een vrijwilligster van het asiel ontdekte vrijdagmiddag dat de hond waarmee ze gaan wandelen was een gehaktballetje met vergif had opgegeten. “Tijdens de wandeling merkte ze dat Kyra, een mechelaar, iets opat tijdens het spelen”, vertelt Martine Van Den Steen, één van de uitbaatsters van het asiel. “Ze was gelukkig alert en vond nog een ander balletje waarin vergif bleek te zitten. We hebben onmiddellijk onze dierenarts verwittigd. Hij heeft Kyra een spuitje gegeven om de maag leeg te maken. We waren er gelukkig op tijd bij. Vier van onze honden hadden voordien ook een wandeling in de buurt gemaakt, dus zijn we bij de apotheker om actieve kool geweest en hebben we iedere hond een paar tabletten gegeven. Tot hiertoe hebben we nog niets verdachts gemerkt bij de honden.”