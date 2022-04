Forza vraagt herdenkingszuil aan strooiweide, stad wil bekijken of verbetering mogelijk is

Schepen Katie Coppens (Samen-Vooruit) zegt dat de stad nog geen klachten binnenkreeg daarover. “Ik ben er totaal niet mee akkoord dat het onrespectvol zou zijn. Ik vind dat het er verzorgd bijligt. Het is wel voor verbetering vatbaar, al krijgen we van de burgers geen berichten dat er iets aan gedaan moet worden. Ik vraag me wel af hoe het voorstel van Forza voor een herdenkingszuil er concreet uitziet, in steen of bijvoorbeeld een kast met uniforme plaatjes,... Maar ik wil gerust eens bekijken of we dit kunnen verbeteren. We proberen, vooral de laatste jaren, veel aandacht te besteden aan de begraafplaatsen.”