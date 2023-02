Forza Ninove vraagt parkeerverbod voor vrachtwagens op Brusselsesteenweg: “Nachtrust bewoners wordt verstoord”

RESTOTIP. BRUN opent de deuren in Mazenzele: sharing concept met overwegend vegetari­sche gerechten

Stefan De Bruyne (52) heeft onlangs de deuren van restaurant BRUN langs de Steenweg in Mazenzele geopend. Het is de eerste horecazaak van de Opwijkenaar die uitweek naar Antwerpen. “Maar als ik een eigen zaak begon moest het sowieso in dit pand in Mazenzele zijn”, zegt hij. Fijn detail: Stefan heeft er ooit nog gewoond, voor het een bekende pizzeria werd. De nadruk bij BRUN ligt op vegetarische gerechten, waarvan je er verschillende neemt om vervolgens te delen aan tafel.