Forza Ninove viert één jaar Vlaams Huis met kopman Guy D’haeseleer: “De Ninovieter heeft de kans om het cordon te breken. Nog 650 stemmen winnen en dan zijn we er”

Ninove O'Lys Blanc is nieuwe ondernemer in start-upwinkel stad, twee vorige uitbaters hebben intussen vaste stek

Sandra De Cock heeft als nieuwe onderneemster met ‘O’Lys Blanc’ haar intrek genomen in de start-upwinkel van de stad Ninove op het Oudstrijdersplein. Ze mag er een jaar lang haar zaak in decoratie, kaarsen en verzorgingsproducten uittesten. Ze is al de derde onderneemster in de start-upwinkel. De vorige twee beginnende ondernemers hebben intussen een vaste zaak in het centrum van Ninove.

28 april