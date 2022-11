Forza Ninove duidt Guy D'haeseleer opnieuw aan als lijsttrekker en gaat al van start met pré-campagne voor verkiezingen: “Inzet is doorbreken van cordon sanitaire”

NinoveForza Ninove is alvast haar pré-campagne gestart voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen in 2024. Het bestuur van Forza heeft -weinig verrassend- kopman Guy D’haesleer opnieuw aangeduid als lijsttrekker en dus kandidaat-burgemeester. Een absolute meerderheid behalen in 2024 blijft het doel.

Forza Ninove haalde bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen in 2018 40 procent van de stemmen, wat haar 15 zetels opleverde in de gemeenteraad. In 2012 was dat nog 26,5 procent (9 zetels), in 2006 23,6 procent (8 zetels) en in 2000 12,9 procent (4 zetels). “De inzet van de volgende verkiezingen in Ninove is het doorbreken van het cordon sanitaire”, klinkt het bij het bestuur van Forza Ninove. “Indien Forza Ninove 42,5 procent van de stemmen behaalt, heeft ze een absolute meerderheid in zetels in de gemeenteraad en kan ze alleen besturen. Forza Ninove wil dan ook geschiedenis schrijven en onze stad eindelijk geven waar het al die jaren al naar verlangt: een ander en vooral beter bestuur.”

Al erkent de partij dat de afschaffing van de stemplicht een bijkomende uitdaging is. “Deze afschaffing is er gekomen in de hoop dat kiezers van het Vlaams Belang/Forza Ninove zouden afhaken. Guy D’haeseleer is er echter van overtuigd dat de kiezers van Forza Ninove beseffen dat we er heel dicht bij zijn en dat ze deze unieke kans niet mogen laten liggen.”

Guy D’haeseleer hoopt dat N-VA bereidt zal zijn tot samenwerking. “De hand werd uitgereikt maar hij vreest dat de lokale N-VA zal moeten handelen volgens de wetten van Bart De Wever die uitkijkt naar een samenwerking met Vooruit. Een nationalistische stem voor N-VA zou in dat geval een stem zijn voor de versterking van de huidige coalitie.”

Enquête

Forza Ninove zal nog voor Nieuwjaar een grote bevraging organiseren onder de Ninoofse bevolking. “Via een enquête zal elke Ninovieter de kans krijgen om zijn mening te geven over het huidige beleid en tal van andere stellingen en voorstellen. Deze enquête zal zowel op papier als digitaal ingevuld kunnen worden.”

De partij start vandaag haar pré-campagne onder de slogan ‘het is 5 voor 12!’. “Deze legislatuur heeft al aangetoond dat de anti-Forza Ninove-coalitie niet werkt”, vindt Forza. “De leden van het schepencollege rollen al vechtend over de straat en de stad slaagt er niet in om haar kerntaken, zoals het onderhoud groen en wegen, gebrekkige bereikbaarheid van stadsdiensten en politie,..., op een degelijke manier ter harte te nemen. Onze stad wordt reeds te lang bestuurd door steeds dezelfde mensen en partijen. Dit leidt tot normvervaging en een ons-kent-ons-mentaliteit. Het is daarom hoog tijd voor vernieuwing en dit kan in onze stad alleen maar gebracht worden door een absolute meerderheid van Forza Ninove. Alle andere formules betekenen niets anders dan het behoud of de uitbreiding van de huidige coalitie”, stelt het Forza-bestuur.

