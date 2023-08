Forza hekelt toestand dierenbegraafplaats en kerkhoven: “Baasjes vinden graf van hun huisdier niet meer terug”, schepen ontkent: “Dit is geen onkruid, maar een bloemenweide”

“Het is schandalig om te zien hoe de kerkhoven in Ninove overwoekerd zijn door onkruid. Op de dierenbegraafplaats vinden baasjes hun overleden metgezel zelfs niet meer terug”, stelt Forza Ninove-bestuurslid Steven Van Liedekerke. De partij vindt dat publieke plaatsen in Ninove slecht onderhouden worden. Schepen van Begraafplaatsen Katie Coppens (Samen-Vooruit) ontkent: “Het dierenkerkhof is een bloemenweide die een kleine meter hoog staat. Voor de andere begraafplaatsen doen onze medewerkers hun best tegen het onkruid”, aldus Coppens.