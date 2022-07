Forza hekelt onkruid aan serviceflats, stad schiet in actie: “Stond al drie weken op de planning, maar onkruid groeit snel”

Intussen werd het onkruid op de buitenkoer aan de serviceflats al grotendeels verwijderd. “Er was drie weken geleden al opdracht gegeven om het onkruid te verwijderen, maar ik snap dat de mensen van de technische dienst het soms moeilijk kunnen bijhouden”, zegt schepen van Sociale Zaken en Ouderenzorg Veerle Cosyns (Samen/CD&V). “Met de regen en het warme weer groeit onkruid snel, zeker als de grond weinig bewandeld wordt. De bewoners van de serviceflats zijn oudere mensen die, ook als het goed weer is, vaak binnen blijven. Er mag ook geen onkruidverdelger meer worden gebruikt. Aan de serviceflats in Denderwindeke is het intussen al volledig in orde.”