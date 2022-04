Forza eist ontbinding vzw Ninoverend en dreigt met juridische stappen: “Boekhouding nog steeds spoorloos”

De partij stelt dat de situatie nog erger is dan vermoed. “Tot op de dag van vandaag kan de vzw nog steeds geen boekhouding voorleggen omdat ze er gewoon niet is”, klinkt het bij Forza. “Er is geen enkel kasboek of ontvangstenboek te bespeuren en uit de analyse van de facturen blijkt dat bepaalde bestuurders zelf aan de vzw gefactureerd hebben voor ‘diensten’ waarvoor ze tot 38 procent en 120 procent commissie rekenden. Dit is niet alleen wettelijk verboden, het druist ook in tegen alle vormen van openbare aanbesteding en deontologie. Er geldt immers het absolute verbod voor bestuurders van een vzw om persoonlijk vermogensvoordelen te halen uit de vzw. Dat laatste is zelfs strafbaar.”

Forza Ninove zal op de volgende gemeenteraad niet alleen de ontbinding van de vzw, maar ook het ontslag van voorzitter Pascal Carael vragen. “Wij bezinnen ons momenteel ook over juridische stappen in dit dossier. Dit zal onder meer afhangen van de uitslag van het debat op de volgende gemeenteraad.” Schepen van Lokale Economie Alain Triest (Open Vld) zei na de hoorzitting al dat het college van burgemeester en schepenen zou evalueren om te zien hoe het verdergaat. Er werd op dit moment nog geen beslissing genomen. “De financiering van de vzw staat voorlopig on hold, maar er is nog niet beslist of de financiering definitief moet stoppen. De stemming op het college is op dit ogenblik nog verdeeld”, zegt schepen Triest. “We zijn als stadsbestuur niet gemachtigd om de voorzitter te ontslaan of de vzw stop te zetten, maar mochten we beslissen dat we de vzw niet langer financieren, dan betekent dat wellicht wel dat de werking zal stoppen.”