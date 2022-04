Forza eist ontbinding vzw Ninoverend en dreigt met juridische stappen: “Boekhouding is nog steeds niet compleet”

Gemeenteraadslid Guy D’haeseleer (Forza Ninove) eiste eerder al op de gemeenteraad dat het stadsbestuur zou optreden tegen de vzw nadat de vereniging niet alle nodige documenten van uitgaven kon voorleggen en de Raad van Bestuur niet meer rechtsgeldig bleek te zijn samengesteld. Het stadsbestuur wou transparantie en nodigde de verantwoordelijken van de vzw uit op een hoorzitting of commissie. Die bracht voor Forza Ninove geen soelaas.

De partij stelt dat de situatie nog erger is dan vermoed. “Tot op de dag van vandaag kan de vzw nog steeds geen boekhouding voorleggen omdat ze er gewoon niet is”, klinkt het bij Forza. “Er is geen enkel kasboek of ontvangstenboek te bespeuren en uit de analyse van de facturen blijkt dat bepaalde bestuurders zelf aan de vzw gefactureerd hebben voor ‘diensten’ waarvoor ze tot 38 procent en 120 procent commissie rekenden. Dit is niet alleen wettelijk verboden, het druist ook in tegen alle vormen van openbare aanbesteding en deontologie. Er geldt immers het absolute verbod voor bestuurders van een vzw om persoonlijk vermogensvoordelen te halen uit de vzw. Dat laatste is zelfs strafbaar.”

Forza Ninove zal op de volgende gemeenteraad niet alleen de ontbinding van de vzw, maar ook het ontslag van voorzitter Pascal Carael vragen. “Wij bezinnen ons momenteel ook over juridische stappen in dit dossier. Dit zal onder meer afhangen van de uitslag van het debat op de volgende gemeenteraad.” Schepen van Lokale Economie Alain Triest (Open Vld) zei na de hoorzitting al dat het college van burgemeester en schepenen zou evalueren om te zien hoe het verdergaat. Er werd op dit moment nog geen beslissing genomen. “De financiering van de vzw staat voorlopig on hold, maar er is nog niet beslist of de financiering definitief moet stoppen. De stemming op het college is op dit ogenblik nog verdeeld”, zegt schepen Triest. “We zijn als stadsbestuur niet gemachtigd om de voorzitter te ontslaan of de vzw stop te zetten, maar mochten we beslissen dat we de vzw niet langer financieren, dan betekent dat wellicht wel dat de werking zal stoppen.”

Handelskern aantrekkelijker maken

Voorzitter Pascal Carael vertelde eerder al dat ze bij de vzw niet op de hoogte waren dat ze telkens drie offertes moesten aanvragen. “We zullen alles doorlichten en aanpassen waar nodig. Als men de werking van de vzw zou stilleggen, dan zal dat wellicht het einde betekenen en zie ik de toekomst zwart in. Momenteel heeft de middenstand ze nochtans echt nodig”, klonk het. Handelsvereniging vzw Ninoverend werd vorig jaar gelanceerd met als bedoeling om initiatieven te ontwikkelen om de handelskern aantrekkelijker te maken en Ninove te versterken als shoppingstad. Ze organiseerde vorig jaar onder meer al de vernieuwde jaarmarkt, met Camille als hoofdact, in september en ‘Wintertijd’ in december.

Carael reageert nu met een korte mededeling: “In volledige transparantie hebben we op alle vragen van de verschillende fracties zo goed mogelijk proberen te antwoorden. Er werd reeds schriftelijk bevestigd dat er financieel geen onregelmatigheden hebben plaatsgevonden door de bevoegde diensten. De gevraagde bijsturingen met betrekking tot de dagelijkse werking werden reeds constructief aangepakt. Teneinde verdere commotie te vermijden werd deze mededeling opgesteld in afwachting van de officiële beslissing”, aldus Carael.

Lees ook

Volledig scherm Onder meer voor het reuzenrad op het Niniaplein tijdens de eindejaarsperiode zou er een offerte ontbreken. © Claudia Van den Houte

Volledig scherm Onder meer voor het reuzenrad op het Niniaplein tijdens de eindejaarsperiode zou er een offerte ontbreken. Pascal Carael en Jeroen Wiggeleer van vzw Ninoverend samen met schepen Alain Triest tijdens de openingsdag. © Claudia Van den Houte