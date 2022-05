Fietsen en wandelen voor mensen met beperking tijdens Ronde van Schoonderhage

“Na de twee coronajaren en de uitgeregende editie in 2021, bieden we dit jaar opnieuw een volle dag sport en ontspanning langs de Dender in Pollar”, vertelt Danny Van den Hel van Ninove Cycling Team. “Er is een wandeltocht in de omgeving van de Zwarte Flesch van ongeveer 8 km, een familiefietstocht in de omgeving van Ninove van 25 km, een mountainbiketocht doorheen de Denderstreek van 50 km en ten slotte ook nog twee cyclotochten van 50 en 85 km doorheen het Pajottenland. De volledige opbrengst gaat naar de werking van vzw Schoonderhage, voor de opvang, begeleiding en huisvesting van volwassenen met een mentale beperking.”

Startplaats is café De Zwarte Flesch, Schuitstraat 14 in Pollare. Er kan worden gestart vanaf 7.30 uur tot 10.30 uur voor de wieler- en mountainbiketochten en tot 15 uur voor de wandeltocht . Het volledige programma is te vinden op www.schoonderhage.be of op de Facebookpagina van Schoonderhage. Iedereen is welkom om te wandelen of te fietsen. Er is ook in een gezellig tuinterras waar er achteraf van een drankje genoten kan worden.