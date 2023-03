Fiberklaar rolt glasvezelnetwerk uit in Ninove: 14.200 woningen kunnen zich aansluiten

Netwerkbeheerder Fiberklaar richt zijn pijlen op Ninove voor de verdere uitrol van zijn open glasvezelnetwerk, dat voor een betere internetverbinding moet zorgen. Het gaat voor Ninove over 14.200 potentiële huisaansluitingen. Op 25 april organiseert Fiberklaar twee opeenvolgende fysieke infomomenten in de Liberale Kring, gevolgd door een online infomoment op 3 mei.

De Vlaamse netwerkbeheerder Fiberklaar wil tegen 2028 anderhalf miljoen huishoudens in Vlaanderen voorzien van een aansluiting op zijn glasvezelnetwerk. Hiervoor wordt tweeënhalf miljard euro geïnvesteerd. Het mikt op steden en gemeenten in heel Vlaanderen, zo ook Ninove. Het aansluitbare gebied in Ninove betreft een potentieel van 14.200 aansluitingen. Inwoners kunnen via de adreschecker op de website van Fiberklaar (www.fiberklaar.be/ninove) nagaan of hun woning zich in het aansluitbare gebied bevindt en dus in aanmerking komt voor een gratis huisaansluiting.

Een fibernetwerk moet zorgen voor een stabielere internetverbinding, hogere snelheden en scherper beeld. “We zijn trots om ook Ninove en Liedekerke toegang te geven tot de internettechnologie van de toekomst”, zegt Rik Missault, CEO van Fiberklaar. “Oost-Vlaanderen is een belangrijke regio voor ons met activiteiten in onder andere Geraardsbergen, Zottegem, Destelbergen, Sint-Niklaas en vele andere steden en gemeenten. We nodigen alle inwoners van Ninove en Liedekerke van harte uit op onze infomomenten waar we met plezier al hun vragen beantwoorden en alle details over onze aanpak toelichten.” ​ ​ ​ ​

Wanneer twintig procent van de inwoners in het aansluitbare gebied in Ninove zich vóór 22 mei registreert voor een gratis huisaansluiting, start de aannemer effectief met de aanleg van het netwerk. Registreren kan via de website van Fiberklaar of tijdens de huisbezoeken die zullen plaatsvinden. Inwoners in het aansluitbare gebied kunnen zich nog voor een gratis huisaansluiting aanmelden zolang de werken in de buurt aan de gang zijn.

Door middel van een ‘fibercontactdoos’ die in de woning wordt geïnstalleerd, worden inwoners aangesloten op het glasvezelnetwerk van Fiberklaar. Het open netwerk dat Fiberklaar aanlegt en beheert maakt het mogelijk voor deelnemende internetproviders om diensten aan te bieden via zijn open netwerk. Inwoners hebben dus vrije keuze of en wanneer ze een fiberabonnement afsluiten bij de provider die het meest aan hun wensen voldoet. Momenteel bestaat het lijstje van deelnemende internetproviders uit edpnet, Mobile Vikings, Multifiber, Proximus en RapidXS die glasvezeldiensten aanbieden zoals internet, digitale televisie, streaming, etc. Er wordt verwacht dat hier nog providers aan worden toegevoegd. ​

Fiberklaar organiseert twee opeenvolgende infomomenten op dinsdag 25 april in De Liberale Kring, Dreefstraat 16 in Ninove. De eerste start om 16 uur, de tweede om 19 uur. Op woensdag 3 mei is er van 19.30 tot 20.15 uur een webinar.

Volledig scherm De fibercontactdoos wordt in huis geplaatst © Fiberklaar

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.