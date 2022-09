Feesteditie RockSAN en plechtige viering voor 150-jarig bestaan college

In de Abdijkerk van Ninove is er op zondag 18 september om 10 uur een plechtige viering in het teken van het 150-jarig bestaan van het Sint- Aloysiuscollege die wordt uitgezonden op VRT. Nadien is er een receptie in de gebouwen van het Hartencollege • Weggevoerdenstraat. Op zaterdag 24 september volgt het tweede luik van het feest. Op campus Weggevoerdenstraat komt er een speciale feesteditie van RockSAN met vanaf 14.30 uur optredens van leerlingen en oud-leerlingen, waaronder Bram en Lennert. Foodtrucks en randanimatie zorgen voor een feeststemming. Er is eveneens de mogelijkheid om een sprong terug in de tijd te maken door de tentoonstelling over 150 jaar college te bezoeken in de kapel. Bezoekers kunnen ook een begeleide wandeling maken door de oude en nieuwe schoolgebouwen, wat voor vele mensen voor nostalgie en herinneringen kan zorgen.