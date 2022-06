Extra gemeenteraad over detentiehuis nadat debat (nog) niet wordt toegestaan, maar nu al zware kritiek: “Recht tegenover school en zonder inspraak van burger”

NinoveOppositie Forza Ninove roept komende dinsdag een extra gemeenteraad samen voor een debat over het geplande detentiehuis, nadat een debat op de gemeenteraad van maandagavond werd weggestemd. Karolien De Roose van N-VA, de andere oppositiepartij, mocht wel een ‘dringende actuele vraag’ stellen over het detentiehuis. Ze hekelde de locatie, recht tegenover een school en in de buurt van een andere school en woonwijk, en het gebrek aan inspraak voor de burger en gemeenteraad.

Het stadsbestuur maakte vorige vrijdag bekend dat de overheidsdiensten van Justitie en de Regie der Gebouwen de oude rijkswachtkazerne aan de Aalsterstesteenweg in 2025 willen herinrichten tot een detentiehuis, waar kortgestraften, met een gevangenisstraf van maximaal drie jaar, worden opgesloten en begeleid. Het bestuur had vorig jaar al ingestemd met een haalbaarheidsstudie. Gemeenteraadslid Guy D’haeseleer (Forza Ninove) is er niet over te spreken dat de bekendmaking gebeurde nadat de deadline voor het indienen van interpellaties voor de gemeenteraad van maandagavond was verstreken. “Ik vind dit echt ongehoord", zegt D’haeseleer. Hij vroeg dan ook om het debat over het detentiehuis toe te voegen aan de agenda van de gemeenteraad. De hoogdringendheid ervan werd echter niet aanvaard: zijn voorstel werd weggestemd. “Ik vind het schandalig dat deze meerderheid op zo’n belangrijk debat, dat zo’n ingrijpende impact heeft op onze stad, niet wenst in te gaan.”

“Democratisch debat gefnuikt”

Normaal vindt de volgende gemeenteraad pas in september plaats, na het zomerreces, en zou het debat dan pas kunnen worden gevoerd, maar de Forza Ninove-fractie roept een extra gemeenteraad samen op dinsdag 28 juni. Ze kan dat omdat ze over de vereiste één derde van de gemeenteraadsleden beschikt die daarmee moeten instemmen. “Ik vind het beneden alle peil dat het democratisch debat op deze manier wordt gefnuikt. Proficiat mevrouw de burgemeester”, aldus D’haeseleer nog. Forza Ninove kondigt ook aan een online petitie te starten tegen de komst van het detentiehuis.

Bezorgdheid over locatie

Gemeenteraadslid Karolien De Roose (N-VA) had een dringende actuele vraag op de agenda geplaatst van gemeenteraad van maandagavond, die werd beantwoord door de burgemeester. De Roose maakte duidelijk dat haar partij op zich niet tegen een detentiehuis is, maar wel tegen de manier waarop de beslissing werd genomen, “zonder inspraak van de gemeenteraad of de burger”, tegen de grootte en de locatie. “De huidige inplanting in een school- en woonomgeving stelt ons niet gerust. Vlak tegenover het detentiehuis ligt het Hartencollege en in de buurt ligt nog een stedelijke basisschool en een woonwijk. Ook de schaalgrootte van het project met 24 gedetineerden roept veel vragen op. Daarbovenop ligt er een kinderdagverblijf naast de rijkswachtkazerne.”

Stadsbestuur al in april ingelicht

Burgemeester Tania De Jonge (Open Vld) verduidelijkte dat de oude rijkswachtkazerne eigendom is van de Regie der Gebouwen en dat de FOD Justitie samen met de bevoegde minister op dit pand was uitgekomen. Ze bevestigde dat er nog geen overleg is geweest met de school, maar dat dit wel de bedoeling is. Het schepencollege werd al in april ingelicht over de plannen en vroeg om participatief te werk te gaan. De Roose vroeg ook of de beslissing al definitief is. “Op dit moment zijn er nog geen plannen getekend”, repliceerde burgemeester De Jonge. “Zonder maatschappelijk draagvlak een infomoment organiseren na een onomkeerbare beslissing is de wereld op zijn kop”, aldus De Roose nog. “We zullen dit dossier opvolgen en blokkeren waar het kan.”

