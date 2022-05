Expo biedt terugblik op schoolwandplaten van Ninoofse uitgeverij die decennia lang klasmuren opfleurden: “Steppe startte als pionier met gekende kleurrijke kaarten”

Uitgeverij Steppe was bekend om zijn schoolwandplaten, maar was eigenlijk een zaak in allerlei schoolmateriaal, van potloden en gommen over scharen en latten tot reken- en leesboeken en puzzels, maar ook zwarte schoolborden, skeletten, muziekinstrumenten en nog veel meer. De uitgeverij werd opgericht door Roger Steppe (16 februari 1923 - 24 mei 1971) en bevond zich langs de Aalstersesteenweg. “Mijn vader is rond 1947 gestart met de zaak”, vertelt dochter An. “Hij studeerde drie jaar geneeskunde aan de universiteit van Leuven, maar toen kwam de Tweede Wereldoorlog, waarin hij veel vrienden verloor. Hij is dan teruggekomen en is naast zijn ouderlijke huis gestart met de uitgeverij.”