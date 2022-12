Enkaavee start vrijdag negen weken lange aanloop naar carnaval

Ook dit jaar brengt Enkaavee opnieuw programma’s in een carnavaleske sfeer met een hoek af. Enkele programma’s keren terug. Op maandag is er ‘Et joeër van’… dat duikt in muziek en nieuws van het jaar waarin bekende en minder bekende carnavalisten 18 jaar werden. ‘De Stoekerkes’ brengen op vrijdag een ludieke samenvatting van het nieuws uit Ninove en carnavalland. In ‘DJ in the mix’ dingen tien Nienoofse dj’s naar een plekje op de balkon van de ‘monjdagnacht’.

Verder zijn er ook enkele nieuwigheden. Elke dag tussen 19 en 20 uur komt raTAtoej aan bod met een luchtig programma vol kleine weetjes, mopjes, gedichtjes, recepten en veel meer. Op dinsdag is er het spelprogramma ‘Speldje Mee Mé ENKAAVEE’. Op woensdag kun je terecht bij ‘Gigi l’ aMooroSOS’. Deze ervaren mannen lossen al jouw levensvragen op. Het laatste nieuwe programma gaat op zoek naar de beste en nieuwste carnavalsnummers uit Ninove. ‘Toppers In Akse’ gieten deze in een ‘ninoofske top 11', die te beluisteren is op donderdag en volledig is samengesteld door de carnavalisten zelf. Stemmen kan via enkaavee.be.

Nieuwe liedjes kan je inzenden via liekes@enkaavee.be. Deze liedjes komen ook meteen in de playlist van Enkaavee. Enkaavee is alle dagen live te beluisteren via enkaavee.be en van 19 tot 23 uur via RadioNinove.be of Radio Ninove 95FM en DAB+.

