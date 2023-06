Enkaavee schenkt brandblusser aan iedere carnavalsgroep en -instantie

MIJN STAD. Belleman Hans Van Laethem over zijn Ninove: “Mooiste moment was ontvangst die ik kreeg na mijn wereldti­tel”

Hans Van Laethem (63) is al 36 jaar de belleman van Ninove. Hij behaalde al de titels van Belgisch, Europees en Wereldkampioen Bellemannen, is ereburger van Ninove en heeft zelfs zijn eigen reus. We spraken met hem over zijn favoriete plekje, de plaats waar hij opgroeide en zijn mooiste moment in de wortelstad.