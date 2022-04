Elke dag het nieuws uit jouw buurt in je mailbox? Abonneer je dan nu op onze nieuwsbrief!

Haaltert/Denderleeuw Bestuurder geflitst met 101 kilometer per uur in Lebeke, rijbewijs meteen ingetrok­ken

De politie van Denderleeuw/Haaltert heeft dinsdag een snelheidscontrole op het grondgebied van Haaltert en Denderleeuw gehouden op verschillende locaties. In de Lebeke in Haaltert werd een bestuurder geflitst met een snelheid van 101 kilometer per uur, hij mocht zijn rijbewijs meteen afgeven.

