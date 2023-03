Eldoradofietsers en vrienden herdenken overleden fietsmakkers op Ninoofse begraafplaats

Twee daarvan, André De Boeck en Pros De Smet, waren Ninovieters. Etien De Bruyn, die op 3 oktober 2021 overleed, was dan weer bekend in de streek als gewezen onderwijzer en schooldirecteur in Geraardsbergen, en ook als omroeper bij wielerwedstrijden. “Etien fietste eerst mee met de Torenspurters in Appelterre en kwam nadien bij ons terecht”, vertelt Rik Haelterman van de Eldoradofietsers. “André (vroeger bakker in Appelterre, red.) overleed 12 jaar geleden in zijn slaap. Hij was een fervent wielertoerist die vanaf zijn pensioen dagelijks fietste. André is compleet onverwacht van ons heen gegaan.”