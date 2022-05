Eigenaar voertuig ontkent dat hij achter stuur zat bij zwaar ongeval en schuift schuld door naar vriend: “Ik zat op de passagiersstoel”

Het ongeval gebeurde rond 1.30 uur ‘s nachts op de Edingsesteenweg in Denderwindeke bij Ninove. Het voertuig reed toen aan volle snelheid in de richting van Vollezele, toen hij plots afweek van de rijbaan en enkele meters naar beneden duikelde en op zijn flank in een voortuin terechtkwam. Toen al hebben de vrienden elkaar aangeduid als bestuurder en logen ze dus duidelijk over hun verklaring, maar ook in de rechtbank bleef de eigenaar van het voertuig er bij dat zijn vriend reed op dat moment. Alle zaken in het dossier pleiten echter tegen hem, en in eerste instantie verklaarde hij ook dat hij reed en dat hij stomdronken was. “Ik deed dit toen om mijn vriend te beschermen, maar later veranderde ik mijn verklaring omdat ik niet langer wilde liegen”, zou H. gezegd hebben.